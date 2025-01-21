В Грузии и власти, и оппозиция надеются на поддержку президента Трампа

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В грузинском руководстве надеются, что с переизбранием Дональда Трампа на пост президента США отношения между двумя странами улучшатся.

"Я искренне поздравляю Дональда Трампа с переизбранием на пост президента Соединенных Штатов. Его руководство должно способствовать миру во всем мире и укреплению отношений между США и Грузией", - написал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в соцсетях.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили также поздравил Трампа в соцсетях со вступлением в должность президента США и пожелал ему успехов в достижении своих целей и борьбе с глобальными вызовами.

По информации грузинских СМИ, в Вашингтоне на инаугурации президента Трампа была бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили, не в главном зале для гостей, а в фойе здания Капитолия.

Зурабишвили не признает действующие грузинские власти и считает себя единственным легитимным президентом Грузии. Она требует назначения новых парламентских выборов, и, как она заявила журналистам, надеется, что новая администрация США поможет ей в осуществлении этого требования.

В Тбилиси и других городах республики с 28 ноября прошлого года ежедневно проходят акции протеста оппозиционных сил, также требующих назначения новых выборов.