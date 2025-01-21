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В Грузии и власти, и оппозиция надеются на поддержку президента Трампа

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В грузинском руководстве надеются, что с переизбранием Дональда Трампа на пост президента США отношения между двумя странами улучшатся.

"Я искренне поздравляю Дональда Трампа с переизбранием на пост президента Соединенных Штатов. Его руководство должно способствовать миру во всем мире и укреплению отношений между США и Грузией", - написал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в соцсетях.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили также поздравил Трампа в соцсетях со вступлением в должность президента США и пожелал ему успехов в достижении своих целей и борьбе с глобальными вызовами.

По информации грузинских СМИ, в Вашингтоне на инаугурации президента Трампа была бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили, не в главном зале для гостей, а в фойе здания Капитолия.

Зурабишвили не признает действующие грузинские власти и считает себя единственным легитимным президентом Грузии. Она требует назначения новых парламентских выборов, и, как она заявила журналистам, надеется, что новая администрация США поможет ей в осуществлении этого требования.

В Тбилиси и других городах республики с 28 ноября прошлого года ежедневно проходят акции протеста оппозиционных сил, также требующих назначения новых выборов.

Инаугурация Дональда Трампа

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Избранный президент США Дональд Трамп принял присягу в присутствии спруги Мелании Трамп и детей Иванки Трамп, Дональда Трампа-младшего, Эрика Трампа, Баррона ТрампаУходящий с поста президента США Джо Байден, его супруга Джилл, избранный президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания ТрампГенеральный директор SpaceX и Tesla Илон МаскМелания Трамп прибыла в КапитолийПрезидент США Дональд Трамп и председатель Верховного суда США Джон Гловер Робертс после принятия присягиБывший президент США Билл Клинтон и его супруга, бывший Госсекретарь США Хиллари КлинтонПрезидент США Дональд Трамп выступает на церемонии инаугурацииОснователь и глава Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг, журналистка и невеста основателя Amazon Джеффа Безоса Лорен Санчес, Джефф Безос, главный исполнительный директор Google Сундар Пичаи и главный исполнительный директорTesla Илон Маск (слева направо)Бывший президент США Барак ОбамаДочь 47-го президента США Иванка ТрампПрезидент Аргентины Хавьер Милей (в центре) и премьер-министр Италии Джорджа Мелони перед церемонией инаугурацииИзбранный президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания ТрампГенеральный директор Google Сундар Пичаи и бизнесмен Илон Маск
Избранный президент США Дональд Трамп принял присягу в присутствии спруги Мелании Трамп и детей Иванки Трамп, Дональда Трампа-младшего, Эрика Трампа, Баррона Трампа
Грузия США Дональд Трамп Михаил Кавелашвили Саломе Зурабишвили Ираклий Кобахидзе
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