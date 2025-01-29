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Грузинская делегация временно прекращает свое участие в работе ПАСЕ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Грузинская парламентская делегация временно прекращает свое участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщила в среду вечером журналистам представитель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Тея Цулукиани.

Согласно ее заявлению, данное решение принято в связи с неприемлемой для грузинской стороны резолюцией ПАСЕ, в которой звучит ряд призывов к властям Грузии, включая призыв провести в стране в ближайшие месяцы новые парламентские выборы.

По ее словам, в документе звучат условия, которые неприемлемы, так как несправедливы и лишены оснований.

"В ПАСЕ уже несколько дней идут дебаты о том, следует ли одобрять мандат нашей парламентской делегации. Многие люди, в первую очередь наша антигосударственно настроенная оппозиция и часть неправительственных организаций, боролись против признания полномочий делегации нового грузинского парламента. Этот план провалился сначала на слушаниях в комитете, а затем на пленарном заседании, где только 43 из 306 членов Ассамблеи проголосовали за то, чтобы лишить грузинскую делегацию полномочий", - заявила она.

"Соответственно, несколько минут назад были вынесены на окончательное голосование и оглашены полномочия делегации нового парламента Грузии. Однако документ о признании полномочий сопровождается оговорками", - отметила Цулукиани. "Многие оговорки для нас неприемлемы, поскольку они несправедливы и необоснованны. Кроме того, первая оговорка (касающаяся новых выборов), которая выходит за рамки компетенции данной ассамблеи, ущемляет суверенитет нашей страны и игнорирует факты и волю более 1 120 000 избирателей, является категорически неприемлемой. Для нас принятие этой оговорки было бы равносильно предательству наших избирателей и, следовательно, подавляющего большинства нашего общества", - заявила она.

"Мы считаем, что до тех пор, пока продолжается совершенно несправедливый и необоснованный шантаж против избранной грузинским народом власти, не придается значения доказательствам и фактам, обсуждения носят предвзятый характер и отличаются оскорбительным отношением к населению нашей страны, участие нашей парламентской делегации в ассамблее не имеет смысла и оправдания", - сказала она.

По ее словам, Грузия остается членом Совета Европы как государство, но члены грузинской парламентской делегации возобновят свое участие в парламентской ассамблее только после того, как изменится несправедливое отношение к грузинскому государству и народу и прекратится шантаж.

Грузинская мечта ПАСЕ Грузия
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