Поиск

Не менее 10 человек погибли при пожаре в отеле на горнолыжном курорте Турции

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Пожар произошел во вторник в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в районе Болу на севере Турции, погибли не менее 10 человек, сообщает газета Daily Sabah.

Еще 32 человека получили травмы.

Возгорание произошло на четвёртом этаже 11-этажного отеля около 3:30 утра. На место происшествия прибыли 30 пожарных машин и 28 автомобилей скорой помощи.

Губернатор Болу Абдулазиз Айдын сообщил, что причину пожара пока не выяснили, но отметил, что он начался на этаже, где расположен ресторан. На момент пожара в отеле проживали 234 постояльца, добавил Айдын. Власти начали расследование.

Горнолыжный курорт Карталкая, расположенный на вершине гор Кёроглу, является популярным местом зимнего отдыха. Он расположен примерно в 40 километрах от города Болу и в 270 километрах от Стамбула.

Стамбул Карталкая
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вашингтон приостанавливает выделение помощи на развитие другим странам

Вашингтон приостанавливает выделение помощи на развитие другим странам

Трамп начал президентский срок значительными изменениями политики администрации Байдена. Обобщение

Трамп начал президентский срок значительными изменениями политики администрации Байдена. Обобщение

Что случилось этой ночью: вторник, 21 января

Рынки акций Европы закрылись преимущественно в плюсе в понедельник

Рынки акций Европы закрылись преимущественно в плюсе в понедельник

Трамп намерен встретиться с Путиным как можно скорее, подготовка к встрече уже ведется

Трамп отменил почти 80 решений предыдущей администрации

Трамп отменил почти 80 решений предыдущей администрации

Комитет Сената США утвердил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря

Комитет Сената США утвердил кандидатуру Рубио на пост госсекретаря

Мировые лидеры поздравляют Трампа с инаугурацией

Мировые лидеры поздравляют Трампа с инаугурацией

Трамп подтвердил, что переименует Мексиканский залив в Американский

Трамп обещает вернуть США контроль над Панамским каналом

Трамп обещает вернуть США контроль над Панамским каналом
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5732 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе268 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });