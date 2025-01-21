Не менее 10 человек погибли при пожаре в отеле на горнолыжном курорте Турции

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Пожар произошел во вторник в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в районе Болу на севере Турции, погибли не менее 10 человек, сообщает газета Daily Sabah.

Еще 32 человека получили травмы.

Возгорание произошло на четвёртом этаже 11-этажного отеля около 3:30 утра. На место происшествия прибыли 30 пожарных машин и 28 автомобилей скорой помощи.

Губернатор Болу Абдулазиз Айдын сообщил, что причину пожара пока не выяснили, но отметил, что он начался на этаже, где расположен ресторан. На момент пожара в отеле проживали 234 постояльца, добавил Айдын. Власти начали расследование.

Горнолыжный курорт Карталкая, расположенный на вершине гор Кёроглу, является популярным местом зимнего отдыха. Он расположен примерно в 40 километрах от города Болу и в 270 километрах от Стамбула.