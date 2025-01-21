В Турции число жертв пожара на курорте Карталкая достигло 66

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В результате пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу погибли 66 человек, еще 51 пострадал, сообщает Daily Sabah со ссылкой на местных чиновников. Ранее сообщалось о десяти погибших.

Пожар в 11-этажном здании отеля Kartalkaya Ski Resort начался примерно в 3:30 ночи по местному времени на четвертом этаже. Как заявил губернатор Болу Абдулазиз Айдин, возгорание началось на этаже, где находится ресторан. Причина возгорания еще не установлена.

В этот момент в отеле на 161 номер отдыхали 234 человека. Daily Sabah отмечает, что пожар произошел на школьных каникулах, когда многие семьи с детьми из Стамбула и Анкары едут в Болу на горные курорты.

Работу пожарных осложняло то, что здание находится на склоне горы. Местное телевидение показало кадры, на которых огнем охвачены верхние этажи и крыша гостиницы, а из окон номеров свешиваются простыни, по которым постояльцы пытались спастись.

В тушении пожара и спасении людей участвовали пожарные и врачи из Болу и соседних провинций, а также персонал и постояльцы ближайшего отеля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в соцсети, что следит за развитием событий. Он получил главам МВД, Минздрава и Минтуризма страны выехать на место трагедии и взять на контроль спасательную операцию.