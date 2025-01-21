Путин и Си Цзиньпин обсудили сотрудничество в энергетике и реализацию крупных проектов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Россия и Китай прорабатывают инициативы расширения энергетического сотрудничества, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В отношении сотрудничества в энергетической сфере отмечалось, что Россия является одним из лидеров по поставкам энергосырья в КНР, а по нефти и трубопроводному газу занимает первое место. Обсуждался ход реализации и других крупных совместных энергетических проектов, отмечалось, что по графику идёт сооружение дальневосточного маршрута газопровода, прорабатываются и новые инициативы, например, "Сила Сибири-2", - заявил Ушаков на брифинге журналистам по итогам переговоров лидеров РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина в формате видео-конференц-связи.

Идёт строительство энергоблоков российского образца на двух китайских АЭС, напомнил Ушаков.