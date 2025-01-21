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Путин в беседе с Си Цзиньпином напомнил, что РФ заняла первое место по поставкам газа в КНР

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Россия заняла первое место по поставкам в Китай природного газа, отметил президент России Владимир Путин в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином.

По поставкам природного газа трубопроводным транспортом еще в начале 2024 года "Газпром" стал крупнейшим поставщиком КНР, регулярно обходя прежнего лидера - Туркменистан. По сумме трубопроводных поставок и СПГ РФ регулярно выходит на первое место в таможенной статистике КНР. По последним сводкам, в октябре и ноябре российский газ обеспечил более 25% китайского импорта.

По данным Главного таможенного управления КНР, Россия в 2024 году сохранила и статус лидирующего экспортера нефти в Китай, поставив рекордные 108,47 млн тонн нефти. В общей структуре импорта КНР доля РФ составляет почти 20%.

Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Владимир Путин Си Цзиньпин
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