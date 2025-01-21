Евросоюз сохранит санкции против израильских поселенцев

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Евросоюз сохранит санкции против радикальных израильских поселенцев, проявляющих насилие в отношении палестинского населения, заявил на брифинге Ануар аль-Ануни, представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Европейский союз продолжит использование санкций в каждом конкретном случае на основе единодушного согласия в Совете ЕС. Единогласие - это правило совета в том, что касается санкций. Европейский союз твердо осуждает применение в настоящее время насилия поселенцами-экстремистами на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим", - ответил он на вопрос о перспективах данного рода ограничительных мер ЕС после того, как приступивший к своим полномочиям президент США Дональд Трамп отменил соответствующие американские санкции.

"Политика санкций Соединенных Штатов является их прерогативой", - сказал аль-Ануни.

Что касается ЕС, он напомнил, что Европейский совет указал на долг Израиля защищать гражданское население таким образом, чтобы виновные в нападениях на гражданских лиц отвечали за свои действия. Подобные проявления агрессии против палестинцев, пояснил представитель Каллас, относятся к санкционному режиму ЕС за нарушения прав человека.

Аль-Ануни добавил, что, помимо уже принятых мер, в Совете ЕС изучаются новые предложения по случаям насилия со стороны радикальных поселенцев.