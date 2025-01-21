Трамп начал президентский срок значительными изменениями политики администрации Байдена. Обобщение

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Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп принес присягу в качестве 47-го президента Соединенных Штатов Америки и официально вступил в должность.

В начале своей речи на церемонии инаугурации он заявил: "Возвращаясь на пост президента, я решительно и оптимистично настроен дать старт захватывающей эре национального успеха. На страну надвигается волна перемен".

Свое обещание он подтвердил тем, что на митинге после инаугурации в присутствии сторонников подписал указ об отмене 78 указов экс-президента Джо Байдена, которые назвал "разрушительными и радикальными исполнительными актами предыдущей администрации", добавив, что "все они станут недействительными в течение примерно пяти минут".

После этого он приступил к подписанию на митинге своих указов по ряду ключевых проблем формирования собственной администрации, продолжив процесс в Овальном кабинете Белого дома в присутствии журналистов.

Подтверждением решимости быстрых кардинальных перемен в стране может служить и тот факт, что сразу после инаугурации Трампа изменился дизайн сайта Белого дома, где на фоне большой фотографии Трампа появилась надпись - "Америка вернулась" и размещено обещание президента: "Каждый божий день я буду бороться за вас каждым своим вздохом. Я не успокоюсь, пока мы не построим сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы. Это действительно будет золотой век Америки".

Меры по усилению безопасности

Трамп в первый день своего президентства выполнил предвыборное обещание об ужесточении политики в отношении мигрантов и подписал указ об объявлении чрезвычайного положения на южной границе страны.

"Властью, предоставленной мне Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки (...), настоящим заявляю, что на южной границе Соединенных Штатов действует чрезвычайное положение", - говорится в документе.

Указ обязывает министра обороны и министра внутренней безопасности предпринять все необходимые действия для сооружения физических барьеров и развертывания достаточного количества персонала для обеспечения полного контроля над границей.

Президент подписал указ, согласно которому наркокартели определяются как иностранные террористические организации, что может привести к применению военной силы, ужесточению финансовых санкций и юридических последствий в США для тех, кто в них участвует. Для наркоторговцев и торговцев людьми восстановлена смертная казнь.

Указ по пресечению террористической деятельности в стране требует ужесточения контроля над выдачей иностранцам въездных виз и проверку личности иностранцев, желающих въехать в Соединенные Штаты или уже находящихся в стране.

В первую очередь это касается "иностранцев, прибывающих из регионов или стран с выявленными рисками для безопасности".

Помимо прочего, указ требует определить перечень стран, информация о проверке которых недостаточна и это может послужить основанием для частичной или полной приостановки приема граждан из этих государств.

Энергетика и внешняя торговля

Трамп подписал декларацию о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики для обеспечения дополнительной добычи ресурсов, передает телеканал NBC News.

"Это означает, что вы можете сделать все, что нужно, чтобы решить эту проблему. (...) И у нас действительно сложилась чрезвычайная ситуация", - заявил Трамп во время подписания документа в Овальном кабинете.

Телеканал уточняет, что данная декларация позволяет Трампу стимулировать производство энергии в США, включая бурение на Аляске.

"Мы будем экспортировать энергоносители по всему миру", - пообещал он в ходе выступления в Конгрессе, и пообещал "заполнить стратегические запасы нефти, до самого верха".

Трамп подтвердил, что введет 25% пошлины для Мексики и Канады с 1 февраля.

Ранее Трамп предложил ввести всеобъемлющие и всеохватывающие пошлины: до 20% на импорт из всех стран, 25% налог на товары из Мексики и Канады, 60% сбор на товары из Китая.

В то же время Трамп отметил, что тарифы на китайские товары, которые он ввел во время своего первого президентского срока, все еще действуют, поскольку бывший президент Джо Байден в основном оставил их в силе.

Президент ранее также пообещал использовать тарифы в качестве инструмента оказания давления на переговорах с другими странами.

Внешнеполитические планы

Трамп в Овальном кабинете заявил, что процесс подготовки встречи с президентом РФ Владимиром Путиным уже идет, и ее надо провести в ближайшее время.

"Мы постараемся сделать это как можно быстрее. Знаете, конфликт между Украиной и Россией вообще не должен был начинаться", - сказал он.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что "готов к заключению сделки".

Марко Рубио, уже утвержденный сенатом на посту госсекретаря США, подтвердил решимость президента добиваться прекращения украинского конфликта.

"Мы хотим, чтобы война закончилась. Это довольно ясно. Вы видели, о чем говорил президент, он хочет быть президентом, который способствует миру и прекращает конфликты", - сказал Рубио журналистам после слушаний в Сенате.

Он отметил, что прекращение огня в рамках конфликта "будет главным приоритетом президента, это произойдет почти немедленно".

По его словам, "фактически, часть этой работы уже началась, можно надеяться, что некоторые подготовительные работы уже сделаны".

Он также обратил внимание, что будут необходимы уступки, "каждой стороне (конфликта - ИФ) придется сдать что-нибудь".

Трамп подтвердил намерение переименовать Мексиканский залив в Американский, а также предупредил, что, если панамские власти не выполняют свои обязанности по управлению Панамским каналом, США восстановят контроль над ним.

Президент также подписал указы о выходе США из Всемирной организации здравоохранения и из Парижского соглашения по климату, отменил решение предыдущего американского лидера об исключении Кубы из списка стран-спонсоров терроризма.

По сообщениям СМИ, по меньшей мере восемь тысяч военнослужащих и членов Национальной гвардии США были стянуты в Вашингтон для обеспечения безопасности во время инаугурации.