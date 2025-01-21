Федеральная торговая комиссия США подала иск против Pepsi

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Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Федеральная торговая комиссия США подала иск против PepsiCo Inc., обвинив вторую по величине продовольственную компанию мира в ценовой дискриминации.

PepsiCo предоставляла одному из клиентов (крупной розничной сети) несправедливые ценовые преимущества и одновременно повышала цены для конкурирующих розничных сетей и клиентов, сообщается на сайте ведомства.

В иске не упоминается название привилегированного клиента PepsiCo, однако CNBC сообщает, что речь может идти о Walmart.

На протяжении многих лет Pepsi ставила в невыгодное положение розничных торговцев, конкурировавших с одним из ее крупнейших клиентов, отказывая им в льготах и привилегиях, которые предоставлялись этому клиенту, утверждает FTC.

Недобросовестные действия Pepsi привели к завышению цен, ограничивая возможности для честной конкуренции между розничными сетями, заявляет FTC.

PepsiCo отвергла обвинения в свой адрес и намерена защищать свою позицию в суде.

"Практика PepsiCo соответствует отраслевым нормам, и мы не оказываем предпочтения определенным клиентам", - говорится в заявлении, сделанном компанией по запросу CNBC.

Котировки акций PepsiCo Inc. растут на 0,6% на торгах в Нью-Йорке во вторник.