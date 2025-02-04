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PepsiCo неожиданно сократила выручку в IV финквартале

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Американская PepsiCo Inc., второй по величине в мире производитель безалкогольных напитков, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2024 финансового года на 17%, при этом зафиксировав незначительное снижение выручки, что разочаровало инвесторов.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в минувшем квартале, завершившемся 28 декабря, составила $1,52 млрд, или $1,11 на акцию, по сравнению с $1,3 млрд, или $0,94 на акцию, за сопоставимый период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,96 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $1,94 на акцию.

Квартальная выручка PepsiCo незначительно снизилась, до $27,78 млрд с $27,85 млрд годом ранее. Эксперты в среднем ожидали роста показателя до $27,89 млрд.

Выручка североамериканского подразделения Frito-Lay, выпускающего продукты питания, уменьшилась на 2%, бренда Quaker Foods - также на 2%, а продажи североамериканского подразделения по выпуску напитков не изменились в годовом выражении.

Выручка компании от операций в Латинской Америке сократилась на 7%, в Европе - выросла на 6%, в Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии - на 5%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 2%.

Компания объявила о повышении годовых дивидендов на 5%, до $5,69 на акцию. Она увеличивает дивиденды уже 53 года подряд.

Согласно прогнозу PepsiCo, ее выручка в 2025 году увеличится на 1-3% в органическом выражении, скорректированная прибыль - на 4-6%.

Акции PepsiCo теряют в цене 1,9% в ходе предварительных торгов во вторник. За последние три месяца рыночная стоимость компании уменьшилась на 10,5%, до $206,2 млрд.

PepsiCo США
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