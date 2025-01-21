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Глава ХДС призвал власти ФРГ повысить траты на оборону как минимум до 2% от ВВП

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Властям ФРГ нужно первым делом достичь показателя в 2% от ВВП на оборону, требуемого НАТО, прежде чем начинать разговоры об еще более значимом наращивании военных расходов, заявил лидер консервативной партии ХДС Фридрих Мерц.

"В следующие три - четыре года нам надо сосредоточиться как минимум на 2%. Сейчас мы видим ежегодную нехватку средств в размере 30 - 40 млрд евро в год, и вот над чем нам нужно упорно работать", - приводят западные СМИ слова Мерца.

В июле 2024 года Шольц заверял, что теперь Берлин будет регулярно тратить 2% от ВВП на оборону, как того требуют критерии НАТО. Однако СМИ напоминают, что это удается достичь лишь за счет специального фонда в размере 100 млрд евро, который Германия исчерпает в 2028 году.

При этом в январе вице-канцлер Роберт Хабек – кандидат в канцлеры на грядущих парламентских выборах 23 февраля от партии "Союз 90/Зеленые" – предлагал увеличить практически в два раза оборонный бюджет Германии. В ответ канцлер ФРГ Олаф Шольц – кандидат от Социал-демократической партии Германии – высказался против этой идеи.

Ряд опросов общественного мнения в ФРГ отдавал первое место по популярности среди кандидатов на пост канцлера лидеру ХДС Мерцу.

В конце декабря Financial Times со ссылкой на источники передавала, что команда на тот момент избранного президента США Дональда Трампа заявила европейским союзникам по НАТО о необходимости увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП.

Один источник уточнял, что Трамп может согласиться и на увеличение расходов на оборону до 3,5%, но при этом он "планирует четко увязать увеличение расходов на оборону с предложением более выгодных условий торговли с США".

Германия ХДС Фридрих Мерц НАТО
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