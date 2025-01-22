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Премьер-министр Польши призвал страны Европы тратить на оборону до 5% ВВП

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Польши Дональд Туск назвал безопасность ключевым приоритетом для Европы из-за приближенных к границам Евросоюза военных действий, политических изменений в США и проблем, связанных с дезинформацией в качестве оружия.

"Мы должны в первую очередь гарантировать безопасность и оборону нашего континента. Мы все согласны с тем, что европейские фонды и усилия ЕС должны быть использованы для укрепления нашей безопасности и наших границ", - сказал он, представляя в Европарламенте программу государства-председателя.

"Не спрашивайте Америку, что она может сделать для нашей безопасности, спросите себя, что мы можем сделать для нашей безопасности", - заявил Туск.

По его мнению, экономить на безопасности недопустимо. Туск считает, что на безопасность и оборону необходимо тратить до 5% ВВП. Он добавил, что Европа должна вооружиться, чтобы выжить. "Люди не могут ассоциировать демократию с отсутствием силы", - сказал Туск, отметив, что "беспомощная демократия бесполезна".

Для обороны, напомнил премьер Польши, нужно больше средств, и в этом отношении прежде всего важен единый подход к финансированию "общеевропейского проекта обороны". Реальность такова, считает Туск, что альтернативы этому нет.

В числе угроз Евросоюзу премьер-министр назвал также нелегальную миграцию и настаивал, что защитить границы и территорию стран ЕС от нелегалов можно законным путем, без националистических и ксенофобских лозунгов.

Европа Европарламент Евросоюз США Польша Дональд Туск
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