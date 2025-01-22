Трамп подтвердил, что намерен повысить пошлины на товары из Канады, Мексики и КНР

Президент США также заявил о возможном повышении тарифов на европейские товары

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен повысить ввозные тарифы на товары из Канады и Мексики и ввести дополнительные пошлины на китайский импорт.

"Мы думаем о 25% (пошлинах - ИФ) для Мексики и Канады, потому что они пропускают огромное количество людей" через границу, сказал Трамп журналистам.

Он добавил: "10% для Китая, исходя из того факта, что они отправляют фентанил в Мексику и Канаду".

Пошлины могут быть введены с 1 февраля, уточнил американский президент.

Трамп также предупредил о возможном повышении пошлин на европейские товары.

"Это касается не только Китая. Китай - обидчик, но и Евросоюз очень, очень плохо с нами обращается", - сказал он.

"Они относятся к нам очень, очень плохо. Они вообще не берут наши машины. Они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию. По сути, они не берут очень много чего. У нас дефицит с Европейским Союзом в $350 млрд", - посетовал американский лидер.

"Они относятся к нам очень, очень плохо, поэтому им придется платить пошлины" - добавил Трамп.