Трамп назначил сотрудника своей охраны главой Секретной службы США

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назначил Шона Куррана, который являлся сотрудником охраны во время июльского покушения на американского лидера, новым директором Секретной службы.

"Он доказал свою бесстрашную храбрость, когда, рискуя собственной жизнью, помог спасти мою от пули убийцы в Батлере, штат Пенсильвания. Я полностью уверен в том, что Шон сделает Секретную службу Соединенных Штатов сильнее, чем когда-либо прежде", - написал Трамп в соцсети The Truth.

Кандидатура главы Секретной службы не требует утверждения сенатом.

13 июля на предвыборном митинге в Батлере произошло покушение на Трампа. Он получил легкое ранение, а один из участников мероприятия погиб. Секретная служба информировала, что стрелка ликвидировали.