Трамп приказал рассекретить данные об убийствах Кеннеди и Мартина Лютера Кинга

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ о публикации документов, касающихся убийства 35-го президента США Джона Фицжеральда Кеннеди, его брата, сенатора Роберта Кеннеди, а также убийства активиста и лидера движения за права чернокожих в США Мартина Лютера Кинга.

"В национальных интересах, наконец, опубликовать все документы, связанные с этими убийствами, без промедления", - говорится в указе Трампа, который опубликовал Белый дом.

Президент США считает, что сокрытие информации из записей, относящихся к убийству президента Джона Ф. Кеннеди, сенатора Роберта Ф. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга-младшего не соответствует общественным интересам, и публикация этих записей давно назрела.

В указе говорится, что в течение 15 дней директор национальной разведки и генеральный прокурор в координации с помощником президента по вопросам национальной безопасности и советником президента должны представить президенту план обнародования документов, относящихся к расследованию президента Кеннеди.

Также в течение 45 дней с даты издания указа Трампу должен быть предоставлен план полного раскрытия записей, касающихся убийств сенатора Роберта Ф. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга-младшего.