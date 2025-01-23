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Саудовская Аравия планирует нарастить торговлю и инвестиции в США на $600 млрд

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом пообещал работать над наращиванием торговли между двумя странами. Об этом сообщает в четверг Саудовское агентство новостей.

"Наследный принц подтвердил намерение королевства расширить инвестиции и торговлю с США в ближайшие четыре года на $600 млрд, а потенциально – и на более крупную сумму", - пишет агентство.

Вместе с тем отмечается, что два лидера обсудили пути сотрудничества для продвижения мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке, а также двустороннее сотрудничество для борьбы с терроризмом.

Саудовская Аравия США
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