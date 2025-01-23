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Президент США хочет добиться от ОПЕК снижения цен на нефть

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил о намерении обратиться к ОПЕК с просьбой снизить цены на нефть.

"Я попрошу Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть. Им надо их снизить, что они, к моему удивлению, не сделали до президентских выборов в США", - заявил он по видеосвязи участникам Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, если цена упадет, конфликт между Россией и Украиной завершится немедленно. "Прямо сейчас цена достаточно высока", - отметил Трамп.

Кроме того, он упомянул о сообщениях о готовности Эр-Рияда инвестировать $600 млрд в США. Президент добавил, что он намерен попросить наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана нарастить эту сумму до $1 трлн.

Дональд Трамп ОПЕК США Саудовская Аравия
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