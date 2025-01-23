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Армения видит риски для экономики из-за возможного усиления санкций против России и Ирана

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Армения ограничена в использовании имеющегося экономического потенциала из-за санкций против России и Ирана и риска попадания под вторичные санкции, говорится в отчете Службы внешней разведки Армении.

"Важным экономическим вызовом для Республики Армения являются действующие санкции в отношении некоторых торговых партнеров, в частности Российской Федерации и Исламской Республики Иран, в результате которых использование имеющегося у нас экономического потенциала ограничивается рисками вторичных санкции", - пишут авторы документа.

СВР ожидает, что "в условиях ужесточения вторичных санкций экономика Армении столкнется с новыми ограничениями".

"По нашим оценкам, в 2025 году отмена или смягчение санкций против России и Ирана, что потенциально может оказать существенное влияние на экономику Армении, маловероятны, поэтому риски, вызванные вторичными санкциями, останутся актуальными для Армении в 2025 году, - говорится в документе. - Сочетание продолжающегося применения санкций против России, российско-украинского конфликта и других значимых факторов увеличивает вероятность замедления экономического роста в России, создает дополнительные риски также для экономики Армении".

По оценкам ООН, ВВП Армении в 2024 году вырос на 6%, по данным Всемирного банка - на 5,5%. В госбюджете Армении на 2024 год было заложено увеличение ВВП на 7%.

Власти страны ожидают замедления экономического роста в 2025 году до 5,1%. Всемирный банк прогнозирует рост на 5%, ООН - на 5,2%, Евразийский банк развития - на 5,5%.

Армения с 2015 года является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который также входят Россия, Белоруссия, Киргизия и Казахстан. 9 января правительство Армении одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, решение о вступлении страны в ЕС должно быть принято путем всенародного референдума.

Позднее вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что обсуждение Арменией законопроекта, предполагающего запуск процесса вступления в Евросоюз, можно рассматривать как начало выхода страны из ЕАЭС. Комментируя решение армянского правительства, Оверчук отмечал, что ЕС и ЕАЭС несовместимы, в том числе в силу того, что "оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы".

Армения Всемирный банк ЕАЭС Иран Евросоюз СВР Украина
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