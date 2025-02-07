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Генсек ОДКБ отметил появление новых точек напряженности из-за санкционного давления

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Международная обстановка в ряде регионов, непосредственно примыкающих к зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности, осложняется из-за наращивания Западом санкционных мер воздействия на отдельные государства, заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"Появление новых точек напряженности. Особую тревогу вызывают вызовы и угрозы гибридного характера. Имею в виду порочную практику наращивания санкционных мер воздействия на неугодные государства - в качестве альтернативы поддержания политического диалога, - развязывание агрессивной информационной кампании против оппонентов", - сказал Тасмагамбетов, выступая на четвертом совещании председателей комитетов (комиссий) парламентов стран-участниц ОДКБ, к предмету ведения которых относятся вопросы международных отношений, обороны и безопасности. Текст его выступления опубликован на сайте ОДКБ. Совещание прошло в Госдуме.

Среди других факторов, которые осложняют международную обстановку в регионах, примыкающих к зоне ответственности ОДКБ, он назвал также "наращивание военного присутствия Североатлантического альянса на западном и северо-западном направлениях".

В этом же ряду - "дальнейшее обострение ситуации в Восточной Европе на фоне расширения НАТО, продолжение концентрации вооруженных сил Альянса на границах союзного государства Беларуси и России", "продолжение накачивания оружием и оказание военной и иной поддержки Украины".

Среди негативных факторов он назвал "рост напряженности на Ближнем Востоке, где сталкиваются интересы Турции, Ирана, Израиля и США", а также "сохранение опасности распространения терроризма, радикальной идеологии и наркотрафика в Центрально-азиатском регионе, несмотря на известные позитивные изменения в Афганистане".

"Фундаментальные международные подвижки сопровождаются усилением мощных позитивных факторов, к которым можно отнести растущую консолидацию стран "Глобального Юга", что может свидетельствовать о поэтапном формировании сбалансированного полицентричного миропорядка", - констатировал Тасмагамбетов.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Армения Афганистан Белоруссия Казахстан ОДКБ НАТО Имангали Тасмагамбетов
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