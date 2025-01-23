Turkish Airlines спустя почти 13 лет возобновила авиарейсы в Сирию

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания Turkish Airlines возобновила рейсы в Сирию, которые были приостановлены 1 апреля 2012 года из-за гражданской войны в этой арабской стране.

Первый после 13-летнего перерыва рейс турецкой авиакомпании из Стамбула в Дамаск состоялся 23 января, сообщило информационное агентство "Анадолу".

На борту самолета находились около 350 пассажиров.

После начала гражданской войны в Сирии в 2011 году страну, по данным ООН, покинули свыше 6 млн человек. Порядка 3 млн беженцев приняла Турция.

В конце ноября прошлого года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и в начале декабря вошли в Дамаск. Низложенный президент Башар Асад, с которым у Турции были напряженные отношения, покинул страну.

После смены власти сирийские беженцы, разбросанные по разным странам, стали постепенно возвращаться на родину.

По данным ООН на начало января, свыше 115 тысяч сирийцев вернулись в страну из Турции, Иордании и Ливана.