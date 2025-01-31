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Royal Jordanian Airlines возобновила полеты в Сирию

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Базирующаяся в иорданской столице Аммане авиакомпания Royal Jordanian Airlines возобновила полеты в сирийскую столицу Дамаск после 13-летнего перерыва, сообщают арабские СМИ.

Самолеты Royal Jordanian Airlines будут осуществлять четыре рейса в неделю из Международного аэропорта имени королевы Алии в Международный аэропорт Дамаск. С апреля число рейсов может увеличиться до семи в неделю.

Авиакомпания приостановила авиасообщение с Сирией 13 лет назад из-за гражданской войны в Сирии.

Хроника 08 декабря 2024 года – 31 января 2025 годаСмена власти в Сирии
Дамаск Амман Сирия Royal Jordanian Airlines Иордания
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