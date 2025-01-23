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ВВП Грузии в 2024 году вырос на 9%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - ВВП Грузии в 2024 году увеличился на 9%, а в этом году экономика может вырасти более чем на 9%, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"Экономика растет, мы закончили прошлый год с очень позитивным показателем, у нас за год был экономический рост на 9%. Мы надеемся, по крайней мере, повторить тот же результат в 2025 году. Мы хотим, чтобы в этом году показатель был еще выше, и перспектива на это есть", - сказал Кобахидзе, которого цитирует пресс-служба правительства.

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"Январь месяц достаточно высокий с экономической точки зрения, и мы будем и дальше активизировать процессы в течение года, поэтому абсолютно реально, что темпы роста в этом году превысят 9%. Предварительный прогноз бюджета - 6%, хотя вы знаете, что мы всегда серьезно превышали прогноз, в том числе и прогноз МВФ", - отметил премьер.

Согласно официальному прогнозу грузинских властей, ВВП страны в 2025 году вырастет не менее чем на 6% при снижении инфляции до 1%.

По прогнозу МВФ, рост ВВП Грузии в 2025 году замедлится до 6%, такой же оценки придерживается Всемирный банк, ООН ожидает увеличения на 5,4%, Еврокомиссия - на 5,8%, ЕБРР - на 4,6%, Азиатский банк развития - на 5,5%, рейтинговое агентство Fitch - на 5,3%. Согласно консенсус-прогнозу грузинских экономистов (представлен консалтинговой компанией PMCG), рост экономики Грузии в этом году замедлится до 3,6%.

В 2023 году экономический рост в стране составил 7,8%, в 2022 году - 10,4%.

Грузия
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