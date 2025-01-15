Денежные переводы из РФ в Грузию в 2024 году упали почти втрое

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Денежные переводы в Грузию из РФ в 2024 году упали в 2,8 раза до $541 млн. Таковы статданные, опубликованные Нацбанком Грузии.

По материалам Нацбанка, из США в Грузию в минувшем году поступило $573 млн (рост на 24%), Италии - $567 млн (рост на 8%).

Переводы из Германии составили $267 млн (рост на 15%), Греции - $263 млн (рост на 7%), Израиля - $249 млн (рост на 16%), Казахстана - $117 млн (снижение на 41%), Турции - $101 млн (снижение на 11%), Киргизии - $73 млн (рост на 49%), Испании - $70 млн (рост на 13%).

Сумма денежных переводов в Грузию из других стран в 2024 году составила $3,4 млрд, сократившись на 19% по сравнению с 2023 годом,

В 2023 году объем денежных переводов из-за рубежа в Грузию равнялся $4,1 млрд, сократившись на 6,8% к предыдущему году. В том числе поступления из РФ упали на 27,5%, до $1,5 млрд. В 2022 году денежные переводы в Грузию достигали примерно $4,4 млрд (рост в 1,9 раза к 2021 году), из России поступило порядка $2,07 млрд (рост в 5,8 раза).