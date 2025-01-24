Трамп надеется на разрешение проблем с Ираном дипломатическим путем

Тегеран ждет предложений США по ядерной сделке

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп надеется, что ситуацию с Ираном можно будет разрешить без нанесения военного удара по Тегерану.

"Надеюсь, это можно решить. (...) Иран, надеюсь, пойдет на сделку", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, поддержал бы он удар по ядерным объектам Ирана.

Ранее Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщал, что новая администрация США хочет прибегнуть к дипломатии в Иране, прежде чем наращивать давление на Тегеран.

По данным издания, Трамп собирается поручить спецпредставителю по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу обсудить отношения Вашингтона с Ираном.

Портал Axios сообщал, что высокопоставленные дипломаты из Франции, Германии, Великобритании и ЕС встречались со своими иранскими коллегами в Женеве и обсуждали иранскую ядерную программу.

Европейские дипломаты заявили порталу, что иранцы ясно дали понять, что хотят возобновить переговоры о новой ядерной сделке, которая будет отличаться от соглашения 2015 года, от которого Трамп отказался в 2018 году.

Иранцы попросили европейцев передать это послание Вашингтону и добавили, что они ждут плана или предложения США, сообщил Axios европейский дипломат.