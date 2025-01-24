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Президент США считает возможным взаимодействие с Китаем и РФ, но не с Ираном

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что может поддерживать дружеские отношения с лидерами КНР и России - Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, а наладить отношения с Ираном - сложнее.

"У нас с Си Цзиньпином и раньше (во время первого президентского срока Трампа - ИФ) были очень хорошие отношения. И с Путиным тоже. Иран - совсем другое дело. Он сильно связан с религией, и это очень опасно", - сказал Трамп в интервью Fox News.

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Президент США также планирует поддерживать контакты с Ким Чен Ыном.

"Я свяжусь с ним", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По словам Трампа, прежде чем он занял пост президента в 2017 году, экс-лидер США Барак Обама предупредил его, что наиболее серьезной проблемой для Вашингтона является Пхеньян.

"Я решил эту проблему. И я поладил с Ким Чен Ыном. Он не религиозный фанатик. Вообще-то он очень умный человек", - добавил Трамп.

Дональд Трамп Си Цзиньпин Пхеньян КНР Ким Чен Ын
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