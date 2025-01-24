Трамп сообщил, что считает необходимым провести встречу с Путиным "немедленно"

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Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его данным, президент России Владимир Путин хотел бы ускорить поведение встречи с ним.

"Из того, что я слышал, думаю, что Путин хотел бы, чтобы я встретился с ним как можно скорее", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп добавил, что готов к встрече в любое время, и он сам "встретился бы немедленно".

По его словам, "Россия хочет пойти на переговоры" по Украине. В ответ на вопрос одного из журналистов, считает ли он, что санкции против России будут иметь значение в вопросе начала переговоров, Трамп заявил, что, по его мнению, "следует заключить сделку".

При этом Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Китай повлиять на урегулирование на Украине, сказал, что "Россия поставляет много энергии в Китай. Китай платит им за это большие деньги, и, я думаю, что у них (китайцев - ИФ) есть возможность оказывать влияние".