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Трамп надеется на быстро решение украинского кризиса

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил о готовности вводить мощные санкции против РФ, если не удастся быстро урегулировать Украинский кризис.

"Надеюсь, все получится. Если не будет быстрого решения, почти немедленного решения, то будут мощные санкции, мощные пошлины", - сказал он в интервью Fox News.

Ранее в январе Трамп заявлял в соцсетях, что будет готов вводить санкции против РФ, если не увидит у нее готовности к переговорам по Украине.

В интервью Fox News президент США повторил, что, по его мнению, президент Украины "сыт по горло" конфликтом и готов обсуждать его завершение. При этом, по мнению Трампа, Зеленский "не ангел", так как втянулся в противостояние с Россией. Американский президент раскритиковал и своего предшественника Джо Байдена, который, по его мнению, также способствовал возникновению украинского кризиса.

Дональд Трамп Джо Байден США
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