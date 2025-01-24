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Банк Японии повысил ключевую ставку с 0,25% до 0,5%, как и ожидалось

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Банк Японии повысил ключевую процентную ставку до 0,5% годовых - максимума с октября 2008 года, по итогам заседания 23-24 января.

Решение японского ЦБ совпало с консенсус-прогнозами экспертов, опрошенных The Wall Street Journal и Trading Economics.

"Вероятность реализации экономических и инфляционных прогнозов Банка Японии растет", - говорится в заявлении регулятора, опубликованном по итогам заседания.

Это третье повышение ставки менее чем за год. В марте 2024 года японский ЦБ увеличил ставку впервые за 17 лет, выведя ее из отрицательной зоны. В июле ставка была поднята во второй раз - до 0,25%.

Банк Японии поднимет ставку вновь, если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с его прогнозами, отмечается в заявлении ЦБ.

Япония
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