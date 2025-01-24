Инфляция в Японии в декабре ускорилась до 3,6% - максимума с января 2023 года

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Японии в декабре увеличились на 3,6% в годовом выражении - максимальными темпами с января 2023 года, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Месяцем ранее инфляция составила 2,9%.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились на 3%, максимально с августа 2023 года. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, также предусматривал ускорение темпов роста этого показателя в декабре до 3% с ноябрьских 2,7%.

Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне ЦБ в 2% или выше уже почти три года подряд.

Рост цен на продукты питания в стране в прошлом месяце ускорился до максимальных за год 6,4% с 4,8% в ноябре. Стоимость электроэнергии увеличилась на 18,7% (9,9% месяцем ранее), газа - на 5,6% (3,5%).

Цены на одежду выросли на 2,9% (2,6% в ноябре), мебель и товары для дома - на 3% (3,7%), транспортные услуги подорожали на 1,1% (0,9%), медицинские - на 1,7% (1,6%). Тем временем коммуникационные услуги в прошлом месяце подешевели на 2,1% (-3% в ноябре), образовательные - на 1%, как и месяцем ранее.

Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в Японии в декабре составила 2,4% в годовом выражении, как и в ноябре.

Потребительские цены в Японии в декабре увеличились на 0,6% относительно предыдущего месяца, самыми высокими темпами за 14 месяцев. В ноябре их повышение составило 0,4%.