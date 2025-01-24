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Афганские власти осудили запрос МУС на выдачу ордера на арест лидера "Талибана"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Власти Афганистана, контролируемого движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), заявили в пятницу, что осуждают и отвергают запрос Международного уголовного суда (МУС) на выдачу ордеров на арест двух руководителей "Талибана", сообщают в пятницу западные СМИ.

Прокурор МУС Карим Хан объявил в четверг, что подал запрос на выдачу ордеров на арест верховного лидера талибов Хайбатуллы Ахундзады и верховного судьи Афганистана Абдула Хакима Хаккани. Им обоим инкриминируют совершенные с 2021 года преступления против человечности в связи с преследованиями на гендерной почве.

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В ответ заместитель министра внутренних дел Афганистана Мохаммад Наби Омари на мероприятии в городе Хост заявил, что МУС должен преследовать США и Израиль, включая израильского премьера Биньямина Нетаньяху, а не талибов.

"Если бы это были справедливые и честные суды, они должны были бы привлечь к ответственности Америку, потому что именно Америка развязывает войны", - сказал он.

В ноябре МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и тогдашнего министра обороны Йоава Галанта за "преступления против человечности и военные преступления" в связи с конфликтом в секторе Газа.

В августе 2021 года талибы, практически не встречая сопротивления, захватили почти всю территорию Афганистана, включая крупнейшие города. Они вошли в столицу страны Кабул 15 августа. После прихода к власти талибы запретили женщинам работать в большинстве мест, а также запретили получать образование после шестого класса.

Афганистан Талибан МУС Абдул Хаким Хаккани Хайбатулла Ахундзада
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