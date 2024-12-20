Совфед одобрил закон, позволяющий исключить "Талибан" из списка запрещенных организаций

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, предусматривающий возможность исключения движения "Талибан" из списка запрещенных в России террористических организаций.

Согласно закону, "запрет деятельности организации, включенной в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, может быть временно приостановлен по решению суда РФ на основании заявления генерального прокурора РФ или его заместителя при наличии фактических данных о том, что такая организация после включения ее в указанный список прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма".

Сейчас в законодательстве РФ не предусмотрен механизм, допускающий приостановление запрета деятельности такой организации. И одобренный закон призван устранить этот пробел.

После вступления в законную силу судебного решения сопутствующие изменения будут вноситься в список террористических организаций.

Законом также вносятся корреспондирующие изменения в Кодекс административного судопроизводства РФ, а также в федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма".