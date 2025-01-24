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ЕК посчитала дорогой газ глобальной проблемой безотносительно к украинскому транзиту

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия занимается вопросом стоимости газа и считает высокие цены на него общемировой проблемой, несмотря на окончание транзита из РФ через Украину, заявила в пятницу официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Это всемирная, довольно обширная проблема, мы ей уделяем все наше внимание, и мы вернемся к этой проблематике с планом действий по энергии за доступные цены, который будет представлен в ближайшие недели", - сказала она на брифинге в Брюсселе.

Итконен признала, что "цены для потребителей очень высоки", и отметила, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен также неоднократно говорила об этом в последние дни.

Представителя ЕК попросили прокомментировать недавнее заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором он раскритиковал ЕС за требования к Будапешту перестать закупать российские нефть и газ и призвал добиться низких цен на энергоносители для жителей Европы.

"Мы изучили последствия окончания этого (украинского - ИФ) транзита в наиболее затронутых странах, и мы не констатировали взлета цен на газ с начала года. Рынок уже учитывал изменения некоторых параметров. Мы не фиксировали тревожных тенденций", - утверждала Итконен.

Она добавила: "Разумеется, учитывая масштаб и значение окончания действия соглашения по газовому транзиту, мы поддерживаем постоянный контакт с наиболее затронутыми странами".

Пятилетний транзитный контракт ПАО "Газпром" с НАК "Нафтогаз Украины" истек 31 декабря 2024 года. Украинская сторона отказалась его продлевать.

ЕК Еврокомиссия ЕС Евросоюз Украина
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