Politico назвало условие согласия Венгрии на продление санкций ЕС против России

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Будапешт может отказаться накладывать вето на продление Евросоюзом антироссийских санкций, если ЕС пообещает позаботиться о безопасности энергоснабжения Венгрии, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Другой источник заявил, что ЕС в любом случае продлит антироссийские санкции, однако не уточнил, какие меры могут принять страны союза, если Венгрия все-таки прибегнет к вето на продление санкций.

Совет ЕС по иностранным делам соберется в Брюсселе 27 января. Одной из тем министерского обсуждения станет "усиление давления на Россию, в том числе с помощью санкций".

25 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал ЕС и Украину предоставить гарантии бесперебойных поставок газа и нефти в Венгрию.

На прошлой неделе Bloomberg сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС оказать давление на Украину для возобновления транзита российского газа в Европу и связал этот вопрос с продлением санкций против Москвы.

По его словам, создавшаяся ситуация вынудила его "выполнить экстренное торможение" в вопросе продления антироссийских ограничительных мер ЕС. Ранее в январе Орбан уже предупреждал, что может отказаться продлить эти санкции.

Согласно сообщению агентства, Орбан также "потребовал гарантий для обеспечения безопасности маршрутов поставок нефти в Венгрию". Кроме того, он указал на важность того, чтобы "Турецкий поток" не подвергался никаким атакам.

Ранее Сийярто указал, что из-за прекращения транзита газа через территорию Украины у ряда государств Центральной Европы возникли проблемы. Но, как уточнил министр, за последние годы Будапешт предпринял усилия, чтобы обезопасить поставки энергоносителей.

В ЕС в настоящее время работают над продлением введенных против России санкций. Срок их действия истекает 31 января. Для того, чтобы продлить меры, нужно согласие всех стран Евросоюза.