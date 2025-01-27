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Politico назвало условие согласия Венгрии на продление санкций ЕС против России

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Будапешт может отказаться накладывать вето на продление Евросоюзом антироссийских санкций, если ЕС пообещает позаботиться о безопасности энергоснабжения Венгрии, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Другой источник заявил, что ЕС в любом случае продлит антироссийские санкции, однако не уточнил, какие меры могут принять страны союза, если Венгрия все-таки прибегнет к вето на продление санкций.

Совет ЕС по иностранным делам соберется в Брюсселе 27 января. Одной из тем министерского обсуждения станет "усиление давления на Россию, в том числе с помощью санкций".

25 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал ЕС и Украину предоставить гарантии бесперебойных поставок газа и нефти в Венгрию.

На прошлой неделе Bloomberg сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС оказать давление на Украину для возобновления транзита российского газа в Европу и связал этот вопрос с продлением санкций против Москвы.

По его словам, создавшаяся ситуация вынудила его "выполнить экстренное торможение" в вопросе продления антироссийских ограничительных мер ЕС. Ранее в январе Орбан уже предупреждал, что может отказаться продлить эти санкции.

Согласно сообщению агентства, Орбан также "потребовал гарантий для обеспечения безопасности маршрутов поставок нефти в Венгрию". Кроме того, он указал на важность того, чтобы "Турецкий поток" не подвергался никаким атакам.

Ранее Сийярто указал, что из-за прекращения транзита газа через территорию Украины у ряда государств Центральной Европы возникли проблемы. Но, как уточнил министр, за последние годы Будапешт предпринял усилия, чтобы обезопасить поставки энергоносителей.

В ЕС в настоящее время работают над продлением введенных против России санкций. Срок их действия истекает 31 января. Для того, чтобы продлить меры, нужно согласие всех стран Евросоюза.

Венгрия Виктор Орбан МИД Евросоюз Петер Сийярто Турецкий поток
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