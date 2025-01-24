Оценка индекса потребдоверия в США в январе неожиданно пересмотрена в сторону уменьшения

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в январе уменьшился до 71,1 пункта по сравнению с 74 пунктами месяцем ранее. Таковы окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительно сообщалось о снижении индекса в текущем месяце до 73,2 пункта. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра.

Индикатор снизился впервые за шесть месяцев и находится на минимуме с октября прошлого года.

Для сравнения: в январе 2024 года он находился на отметке 79 пунктов.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце понизился до 74 пунктов с декабрьских 75,1 пункта, индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода – до минимальных с июля прошлого года 69,3 пункта с 73,3 пункта.

Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год выросли до максимальных с мая 2024 года 3,3% с 2,8%. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) повысилась до 3,2% с 3%.