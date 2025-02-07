Индекс потребдоверия в США в феврале упал до 67,8 пункта

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В феврале индекс потребительского доверия в США в феврале уменьшился до 67,8 пункта по сравнению с 71,1 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Февральское значение стало минимальным за семь месяцев.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали сохранения индекса на уровне предыдущего месяца - 71,1 пункта.

В феврале 2024 года его значение находилось на отметке 76,9 пункта.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце уменьшился до 68,7 пункта с 74 пунктов в январе. Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода снизился до 67,3 пункта с 69,3 пункта в прошлом месяце.

Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в феврале повысились до максимальных с ноября 2023 года 4,3% (3,3% в январе). Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) выросла до 3,3% с 3,2%.

Окончательное значение индекса потребительского доверия за январь Мичиганский университет опубликует 21 февраля.