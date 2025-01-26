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Пхеньян провел успешное испытание управляемой крылатой ракеты подводного базирования

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Северная Корея в субботу провела успешные испытания стратегической крылатой управляемой ракеты подводного базирования, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"25 января Главное управление ракетостроения КНДР произвело испытательный запуск стратегической крылатой управляемой ракеты "море (под водой) - земля"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что испытание нацелено "на повышение эффективности стратегического сдерживания потенциальных противников в соответствии с изменяемой обстановкой безопасности в регионе".

Запущенные стратегические крылатые ракеты пролетели 1500 км в течение 7,5 секунд, затем точно попали в цель, уточняет ЦТАК.

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за испытанием.

КНДР ракета испытание
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