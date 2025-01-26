Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 января

КНДР испытала крылатые ракеты, нехватка самолетов для депортации нелегалов из США, первый хет-трик Мбаппе за "Реал"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Северная Корея провела успешное испытание управляемых крылатых ракет подводного базирования. Ракеты пролетели 1 тыс. 500 км за 7,5 секунд и точно попали в цель, сообщило северокорейской агентство ЦТАК.

- Иммиграционной службе США не хватает самолетов для депортации нелегалов. Замруководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер сообщил, что только в Мексику в четверг были депортированы около 2 тыс. нелегальных иммигрантов "как по земле, так и по воздуху".

- В госдепартаменте США предложили не распространять приостановку иностранной помощи на Украину. Старшие дипломаты бюро по делам Европы и Евразии госдепа объяснили это соображениями национальной безопасности.

- Российские военные уничтожили за ночь 15 украинских беспилотников над Рязанской, Курской и Белгородской областями.

- В аэропортах Казани и Ижевская вводились ограничения на прилет и вылет гражданских воздушных судов. В течение примерно полутора часов ограничения были сняты.

- Килиан Мбаппе оформил первый хет-трик в матче за "Реал". Встреча с "Вальядолидом" закончилась со счетом 3:0.