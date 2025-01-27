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Поддержку Украины, отношения с США и урегулирование на Ближнем Востоке обсудят главы МИД стран ЕС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам соберется в понедельник в Брюсселе для обсуждения военной помощи Украине, отношений ЕС с США в свете смены американской администрации, ситуации на Ближнем Востоке и положения в Грузии и Молдавии.

Как следует из материалов к заседанию совета глав МИД, совещание начнется с информации по видеосвязи министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о последних событиях в стране и текущих приоритетах Киева.

В ходе последующей дискуссии министры 27 государств-членов обсудят, "как усилить военную поддержку ЕС Украине, охватывающую различные сферы, такие как боеприпасы, противовоздушная оборона, обучение и оснащение вооруженных сил", сообщается в документе Совета ЕС.

Другой частью этого министерского обсуждения станет "усиление давления на Россию, в том числе с помощью санкций, в отношении которых ведется работа над 16-м пакетом". Но конкретные действия по этому пакету связаны с продлением экономических санкций на очередные полгода, которое угрожает заблокировать Венгрия, вступившая в противоречие с Брюсселем из-за прекращения украинского транзита российского газа. Срок действия этих санкций истекает 31 января, и в конце минувшей недели не было полной ясности о согласовании продления всеми 27 членами ЕС, тогда как применение санкций в Евросоюзе решается консенсусом.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто 25 января призвал ЕС и Украину предоставить гарантии бесперебойных поставок газа и нефти в Венгрию. По его словам, он объяснил эту позицию главе дипломатии ЕС Кае Каллас в телефонном разговоре в минувшую субботу.

При этом Сийярто напомнил, что в понедельник состоится заседание глав МИД стран ЕС, на котором они обсудят продление антироссийских санкций.

Цель дискуссии по связям ЕС и США в Брюсселе определяют как "формирование общего понимания среди государств-членов по трансатлантическим отношениям: выявление проблем, согласование приоритетов, обозначение возможностей для позитивной повестки и координация взаимодействия".

В Совете ЕС также рассчитывают на встречу в скором времени глав МИД стран Евросоюза с новым госсекретарем США Марко Рубио.

Министры иностранных дел Евросоюза обменяются мнениями о поддержке Сирии и возможном смягчении санкций ЕС. Каллас во время своего визита в Сирию 24 января заявила, что ослабление антисирийских санкций ЕС будет обусловлено курсом, который изберет новая власть.

"Падение режима Асада несет с собой невероятную надежду, но также и множество проблем. Сирийскому народу нужно правительство, которое представляет Сирию во всем ее многообразии. Это также призыв Европейского союза. Мы хотим поддержать экономическое восстановление сирийцев, и Европейский союз готов ослабить санкции в отношении Сирии в зависимости от действий нового правительства", - сказала Каллас на пресс-конференции в Анкаре.

Совет обсудит последние события в секторе Газа в связи с прекращением огня. Ожидается, что глава европейской дипломатии проинформирует министров о подготовке к заседанию совета ассоциации Евросоюза с Израилем и к первому в истории диалогу на высоком уровне с Палестинской национальной администрацией.

Также состоится обсуждение поддержки Евросоюзом ливанских вооруженных сил и государственных институтов Ливана с целью укрепления возможностей действия соглашения о прекращении огня. "Министры также подведут итоги президентских выборов 9 января и могут затронуть вопрос о возможной реактивации партнерства ЕС-Ливан", - сказано в материалах совета.

По разделу текущих вопросов международной политики планируется рассмотреть развитие ситуации в Грузии и Молдавии.

Что касается Грузии, как заявляют в Брюсселе, совет сосредоточится "на вариантах ответа ЕС на углубляющийся политический кризис, дальнейшее ухудшение ситуации с демократией, верховенством закона и правами человека, а также на отход Грузии от евроатлантической интеграции".

Евросоюз Петер Сийярто Ближний Восток США Украина
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