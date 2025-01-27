Новый глава Пентагона и премьер-министр Израиля обсудили взаимодействие двух стран

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Министр обороны США Пит Хегсет и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону взаимоотношения США и Израиля, сообщает Пентагон.

"Оба лидера обсудили важность продвижения общих интересов и приоритетов в области безопасности, особенно перед лицом постоянных угроз", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минобороны США.

Отмечается, что Хегсет подчеркнул, что США под руководством президента Дональда Трампа считают, что Израиль должен обладать возможностями, необходимыми ему для самообороны.

Нетаньяху, в свою очередь, поздравил Хегсета с назначением, поскольку 25 января Сенат США утвердил Хегсета на посту министра обороны.