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Нетаньяху может встретиться с Трампом в Вашингтоне на следующей неделе

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху надеется встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне уже на следующей неделе, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на американских чиновников.

"Чиновники (...) заявили, что детали могут быть согласованы во время поездки спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Израиль на этой неделе для переговоров с Нетаньяху", - говорится в публикации.

Агентство отмечает, что, если поездка состоится в эти сроки, Нетаньяху может стать первым иностранным лидером, который встретится с Трампом в Белом доме после его вступления в должность на прошлой неделе.

В администрации США эту информацию не прокомментировали. Пресс-секретарь Нетаньяху Омер Достри написал в понедельник в соцсети X, что израильский лидер пока не получил официального приглашения в Белый дом.

При этом один из израильских чиновников сообщил AP, что Нетаньяху, как ожидается, приедет в Белый дом в феврале, но не назвал конкретную дату.

Уиткофф сообщил в воскресенье, что отправится в Израиль в среду, чтобы продолжить работу над соглашением о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. В настоящее время выполняется первый этап перемирия.

"Мы должны правильно реализовать соглашение (...) Был сделан первый шаг, но без правильной его реализации мы не сможем продвигаться, будет вспышка, и это нехорошо. Поэтому мы будем наблюдать за этим", - заявил Уиткофф.

Израиль Трамп ХАМАС Нетаньяху
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