Колумбия поднимает пошлины на американские товары до 25%

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент Колумбии Густаво Петро приказал министерству торговли до 25% поднять пошлины на ввозимые американские товары, сообщают СМИ.

Петро написал в социальных сетях, что приказал министру внешней торговли повысить пошлины на импорт из США до 25%.

"Американские товары, цены на которые вырастут, (...) должны быть заменены отечественными, и правительство в этом поможет", - написал Петро.

Об этом решении было объявлено в ответ на введение президентом США Дональдом Трампом 25-процентных ввозных пошлин на товары из Колумбии.

В воскресенье Трамп поручил своей администрации немедленно ввести 25-процентные пошлины и другие меры в отношении Колумбии за отказ властей страны принять два самолета с нелегальными мигрантами из США.