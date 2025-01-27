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Что случилось этой ночью: понедельник, 27 января

Лукашенко лидирует на выборах президента, в Балтийском море поврежден кабель между Швецией и Латвией, США вводят пошлины на импорт из Колумбии

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Александр Лукашенко, по предварительной информации ЦИК, победил на выборах президента Белоруссии с результатом 86,82%. Всего за пост главы государства боролись пять человек. Итоговая явка составила 85,7%.

- В Балтийском море был поврежден телекоммуникационный кабель между Швецией и Латвией. Оператор LVTRC, который управляет кабелем, считает, что повреждение было вызвано внешним воздействием. К расследованию обстоятельств разрыва кабеля подключился военный альянс НАТО.

- Дональд Трамп поручил своей администрации ввести 25-процентные пошлины в отношении Колумбии из-за отказа принять два самолета с нелегальными мигрантами из США. В ответ президент Колумбии Густаво Петро приказал Министерству торговли поднять пошлины на ввозимые американские товары до 25%.

- ХАМАС освободит трех заложников 30 января, еще троих - 1 февраля, сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Согласно заявлению канцелярии, гражданка Арбель Иегуд, военнослужащая Агам Бергер и третий неназванный заложник мужского пола будут освобождены в четверг. В субботу будут освобождены еще трое заложников, их имена не называются.

- Опорный пункт ВСУ в Курской области был уничтожен ночью корректируемыми авиабомбами, сообщило Министерство обороны РФ. После подтверждения данных об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ экипаж Су-34 вернулся на аэродром вылета.

- Часть домов в Грайвороне Белгородской области была обесточена после атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате сброса взрывного устройства с дрона также повреждено остекление частного домовладения. Осколками перебит газопровод - утечка газа была устранена аварийными бригадами.

- Белый дом сообщил о продлении действия соглашения о перемирии между Израилем и Ливаном до 18 февраля 2025 года. В сообщении также отмечается, что власти Ливана, Израиля и США намерены начать переговоры по возвращению ливанских пленных, захваченных после 7 октября 2023 года.

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