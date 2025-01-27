Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Кормление кроликов кроличьими зубами, новый взгляд на связь кортизола с пробуждением, а также появление архаичных людей на юго-востоке Европы

Фото: Sanjit Pariyar/NurPhoto via Getty Images

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Есть распространенное убеждение, что пробуждение сопровождается резким увеличением уровня гормона стресса кортизола, который в течение получаса достигает своего суточного максимума. Однако группа ученых опровергла это. В исследовании участвовал 201 здоровый доброволец 18–68 лет с хорошим сном и без значимых для эксперимента диагнозов. В ходе круглосуточного наблюдения за изменением уровня гормона оказалось, что рост кортизола начинался за 3 часа до пробуждения, а у 19% участников достигал максимума еще до того, как человек открыл глаза. Авторы отмечают, что в среднем у большинства здоровых людей уровень кортизола действительно возрастает ближе к моменту пробуждения и спустя время достигает максимума, но непосредственно с самим моментом пробуждения секреция кортизола не связана. По мнению специалистов, увеличение секреции кортизола в утренние часы происходит в соответствии с эндогенным циркадным ритмом человека.

- Американские инженеры разработали миниатюрный четырехкрылый дрон-орнитоптер массой 0,75 грамма. В отличие от многих созданных ранее аналогов, продолжительность полета которых не превышала 10 секунд, он способен продержаться в воздухе почти 17 минут. Микродрон может следовать по сложным траекториям со средней скоростью 30 см в секунду с отклонением менее 1 см. Еще он способен выполнять в воздухе одиночные и двойные перевороты.

- Ученые проанализировали находки из румынского местонахождения Гренчачу и обнаружили среди них кости животных со следами от каменных орудий. Если выводы авторов новой работы верны, то гоминины добрались до этого региона примерно 1,95 млн лет назад. Проанализированные находки могут представлять собой древнейшие следы проникновения архаичных людей на юго-восток Европы. Ранее считалось, что самые достоверные следы того, что ранние люди прямоходящие Homo erectus обитали далеко за пределами Африки происходят из Грузии. Там на памятнике Дманиси археологи нашли примитивные каменные орудия из раннего палеолита, а также останки пяти индивидов, которые жили примерно 1,85-1,77 млн лет назад.

- Известно, что у зайцеобразных и некоторых грызунов, например, представителей семейств свинковых, шиншилловых и хомяковых, зубы лишены корней и постоянно растут. Это позволяет компенсировать их износ при кормлении богатой клетчаткой растительностью. Ветеринары провели эксперимент: они две недели кормили кроликов пищей с необычной добавкой – измельченными зубами других кроликов. Выяснилось, что эти зайцеобразные эффективно усваивают кальций из зубов сородичей, даже лучше, чем при кормлении стандартными добавками. В дальнейшем этот элемент может повторно использоваться для постоянного роста зубов. По мнению авторов, дополнительный кальций для восстановления зубов им не требуется.

- У тех, кто часто пользуется соцсетями, повышен уровень раздражительности. К такому выводу пришли американские ученые, которые проанализировали данные двух волн онлайн-опроса, в котором приняли участие 42,6 тысячи их взрослых соотечественников.

- Среди артефактов, раскопанных в Польше в могильниках лужицкой культуры, исследователи распознали пять вещей, при изготовлении которых древние европейцы использовали как рудное железо, так и метеоритное. Предметы – три наручных браслета и один ножной, а также булавка – датируются примерно 750-600 годами до нашей эры, то есть ранним железным веком. По мнению ученых, в этот период такое сырье уже вряд ли обладало особым статусом и не считалось драгоценным металлом, в отличие от более древних времен. Однако это редкий пример, когда вещи были сделаны при смешении рудного и метеоритного железа. Это может быть связано с тем, что за счет последнего улучшали внешний вид металлических украшений.

- Палеоантропологи проанализировали хорошо сохранившуюся нижнюю челюсть из Сварткранса неподалеку от южноафриканского Йоханнесбурга. Ее нашли в середине прошлого века. Она принадлежала парантропу, который при этом не был похож на ранее известных представителей этого рода. Исследователи предположили, что, возможно, предварительно ее стоит относить к отдельному виду – Paranthropus capensis, то есть капскому парантропу, который мог существовать одновременно с южноафриканскими массивными парантропами.

- Споры и пыльцевые зерна – микроскопические частицы, играющие большую роль в размножении растений. Одни травы опыляются насекомыми (рододендроны, черника обыкновенная, смолевка поникшая), пыльцу других трав разносит ветер (полынь обыкновенная, ель, береза. сосна обыкновенная). Представители хвощей, плаунов, папоротников и мхов размножаются спорами. Некоторые растения выбирают для пыльцы и спор самые неожиданные формы. Одни похожи на эчпочмак (мох Sphagnum capillifolium), другие – на массажный мячик (марь белая). В этом материале N+1 можно посмотреть на микрофотографии отростков, нитей, ушек и отверстий на пылинках привычных всем растений.