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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Новая скелетная ткань липохрящ, самые подвижные среди европейских медведей, а также идеальный соус для пасты качо э пепе

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Илья Тимин/РИА Новости

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- В Doom теперь тоже можно поиграть внутри PDF. Энтузиаст смог адаптировать код легендарного шутера для работы в PDF-документе, использовав для этого JavaScript и текстовые поля для вывода изображения. Обновление всех текстовых строк занимает около 80 миллисекунд на один кадр. По словам автора, источником его вдохновения стал pdftris – проект разработчика из Нидерландов, который ранее смог реализовать знаменитую головоломку тетрис внутри PDF-документа.

- Физики из эксперимента CONUS+ увидели упругое когерентное рассеяние реакторных антинейтрино на ядрах германия. Для этого ученые модернизировали детектор CONUS и перевезли его на действующую атомную электростанцию в Швейцарии. Упругое когерентное рассеяние нейтрино и антинейтрино на ядрах атомов – это наиболее вероятный процесс взаимодействия этих частиц с веществом в области энергий до нескольких десятков мегаэлектронвольт. Ученые возлагают надежды на этот процесс, полагая, что он позволит производить мониторинг ядерных реакторов и контроль за нераспространением ядерного вооружения при помощи компактных нейтринных детекторов. Однако величина отклика детекторов на такое рассеяние крайне мала, и зарегистрировать его удалось благодаря развитию технологий лишь в 2017 году в ускорительном эксперименте, несмотря на то, что предсказан он был около 50 лет назад.

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- Ученые оценили пространственное поведение медведей в восьми европейских популяциях (карельской, скандинавской, карпатской, динарско-пиндской, восточно-балканской, аппенинской, пиренейской и альпийской), и карельские оказались самыми подвижными: они занимают большие участки и ежедневно преодолевают длинные дистанции. А наиболее стеснены в среде обитания особи карпатской и динарско-пиндской популяций. Всего в Европе насчитывается около 18 тысяч бурых медведей. Они рассредоточены по обширному ареалу в составе 10 популяций, достаточно сильно изолированных друг от друга из-за антропогенной фрагментации ландшафта.

- При нетяжелом течении гриппа, не требующем госпитализации, прием специфических противовирусных препаратов не имеет особого смысла. Это показал систематический обзор и метаанализ клинических испытаний наиболее назначаемых противогриппозных лекарств. Среди таких препаратов были, в частности, балоксавир ("Ксофлюза"), умифеновир ("Арбидол"), фавипиравир ("Авиган") и другие. Наиболее часто в работах фигурировал рекомендованный ВОЗ осельтамивир.

- Группа физиков экспериментально исследовала фазовое поведение соуса для пасты качо э пепе (с черным перцем и сыром) и выяснила, что для стабильности соуса необходимо использовать не менее одного процента крахмала и не нагревать смесь выше 60 градусов. Главная проблема при приготовлении соуса для пасты качо э пепе – денатурация и агрегация белка, которые появляются из-за низкого содержания крахмала или высокой температуры воды и нарушают однородность соуса. Авторы работы пришли к выводу, что для приготовления идеальной порции для двоих нужно использовать 4 гр кукурузного крахмала, 40 гр воды и 160 гр сыра.

- Команда ученых из десяти стран объявила об открытии новой скелетной ткани – липохряща. Ткань сочетает в себе признаки хрящевой и жировой тканей. Она, в отличие от обычного хряща, состоит из липохондроцитов – клеток, заполненных жиром, это придает ткани пластичность и упругость. Эти качества можно использовать в регенеративной медицине и тканевой инженерии. Ученые уже нашли липохрящ в ушах и носах у человека, грызунов и целого ряда других млекопитающих, но не нашли ничего подобного у амфибий, рептилий и птиц.

- Комиссия из 58 экспертов в разных областях медицины и здравоохранения, которые представляют страны с различными уровнями доходов из всех частей света, а также ВОЗ, предложила пересмотреть подходы к определению и диагностике ожирения. Специалисты предложили разделить это состояние на две различные формы – клиническое (с нарушением функций тканей и органов) и доклиническое ожирение (избыточность жировых отложений без нарушений функций тканей и органов) – и использовать для его диагностики не только индекс массы тела.

- "Дюна" Фрэнка Герберта – популярное среди экономистов произведение, в нем они находят множество социальных сюжетов, например, борьба за ресурсы. Мир "Дюны" основан на борьбе за специю меланж, без которой невозможны межзвездные полеты. Профессор Сиднейского университета Владимир Тяжельников и главный редактор портала РЭШ GURU Филипп Стеркин объясняют, какой он, меланж для землян, и почему превращать ресурс планеты в оружие – не лучшая стратегия.

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