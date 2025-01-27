Евросоюз приостановил безвизовый режим для грузинских дипломатов и чиновников

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Совет Европейского союза принял решение о приостановке безвизового режима для грузинских дипломатов и должностных лиц, сообщают в понедельник грузинские СМИ со ссылкой на пресс-релиз Евросоюза.

Комментируя журналистам эту информацию, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что данное решение не имеет никакого существенного значения.

"Я не вижу в этом решении Евросоюза ничего необычного. Это всего лишь технический вопрос. Для нас главное, чтобы не возникло угроз стабильности и миру в нашей стране. Мы можем ездить в страны Евросоюза с визами и без виз, это не имеет никакого существенного значения", - сказал Кобахидзе.