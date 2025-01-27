Главы МИД ЕС согласились смягчать санкции против Сирии

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Главы МИД стран Евросоюза согласовали планы по смягчению ограничительных мер, введенных против Сирии, сообщила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Главы МИД ЕС только что договорились о планах по смягчению европейских санкций против Сирии", - написала она в социальной сети X.

Каллас отметила, что ЕС планирует работать над этим оперативно. Однако, по ее словам, все ограничительные меры могут быть введены вновь в случае "неверных шагов" со стороны Дамаска.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран ЕС в понедельник должны были обсудить шестиэтапный процесс смягчения санкций против Сирии. По данным Financial Times, подготовленный для изучения план предусматривал "поэтапный подход" к отмене антисирийских санкций для "стимуляции мирного перехода власти и восстановления". Ожидалось, в частности, что ЕС отменит эмбарго на поставки оружия и меры, введенные против представителей предыдущего сирийского правительства.