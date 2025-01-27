Поиск

Главы МИД ЕС согласились смягчать санкции против Сирии

Главы МИД ЕС согласились смягчать санкции против Сирии
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Главы МИД стран Евросоюза согласовали планы по смягчению ограничительных мер, введенных против Сирии, сообщила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Главы МИД ЕС только что договорились о планах по смягчению европейских санкций против Сирии", - написала она в социальной сети X.

Каллас отметила, что ЕС планирует работать над этим оперативно. Однако, по ее словам, все ограничительные меры могут быть введены вновь в случае "неверных шагов" со стороны Дамаска.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран ЕС в понедельник должны были обсудить шестиэтапный процесс смягчения санкций против Сирии. По данным Financial Times, подготовленный для изучения план предусматривал "поэтапный подход" к отмене антисирийских санкций для "стимуляции мирного перехода власти и восстановления". Ожидалось, в частности, что ЕС отменит эмбарго на поставки оружия и меры, введенные против представителей предыдущего сирийского правительства.

Кая Каллас ЕС Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Американские ритейлеры в 2024 г. закрыли максимальное с 2020 г. число магазинов

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Послу Молдавии в Москве выражен протест в связи с заявлениями молдавских политиков

Телефонный разговор Путина и Трампа пока не запланирован

Объем размещения акций в Гонконге может достичь $20 млрд в 2025 году

Объем размещения акций в Гонконге может достичь $20 млрд в 2025 году

ЕС продлил экономические ограничительные меры против РФ

США начали переброску на границу с Мексикой тысяч военнослужащих

США начали переброску на границу с Мексикой тысяч военнослужащих

В Польше начались мероприятия в память об освобождении Освенцима

В Польше начались мероприятия в память об освобождении Освенцима

Главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции против РФ

В Венгрии заявили, что получили от ЕС гарантии безопасности в сфере энергетики

В Венгрии заявили, что получили от ЕС гарантии безопасности в сфере энергетики
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5772 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне25 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе299 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2140 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии151 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });