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В руководстве ЕС обдумывают варианты отмены санкций против Сирии

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Чтобы поддержать инклюзивный политический переход в Сирии и экономическое возрождение страны, Евросоюз готов к снятию с нее некоторых секторальных санкций, заявил Ануар аль-Ануни, представитель главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас.

"Мы изучаем различные варианты возобновления банковских и инвестиционных отношений. Это позволит направить ясный сигнал сирийцам и поможет им воспользоваться возможностью восстановить свою страну", - сказал он на брифинге в Брюсселе.

Он добавил, что "список секторов будет определен только на будущей фазе", и отказался отвечать на просьбы журналистов назвать конкретные сектора, в которых могут отменить санкции.

"А сейчас я не могу ничего предвосхищать, так как соответствующие органы должны завершить свою работу по различным секторам и согласовать позиции по режиму санкций в отношении Сирии, - сказал Аль-Ануни. - Я не могу углубляться в тему. Работа идет. Я не могу вам сказать, какими будут эти различные сектора. Над этим трудятся рабочие группы в Совете ЕС".

Он напомнил сделанное Каллас накануне заявление по случаю обсуждения Сирии на заседании Совета ЕС по иностранным делам, что частичное снятие санкций будет происходить поэтапно, санкции могут быть вновь введены в случае, если действия новых сирийских властей не оправдают ожиданий Брюсселя относительно демократизации страны.

В день заседания Совета ЕС ряд министров иностранных дел стран союза называли в Брюсселе конкретные сектора, по которым, по их словам, предполагалось приостановить санкции. Так, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что речь идет о приостановке санкций "в секторах энергетики, транспорта, финансовых институтов".

Евросоюз Сирия МИД Ануар аль-Ануни Кая Каллас Совет ЕС
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