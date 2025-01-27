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В Турции после пожара в отеле на горном курорте арестовали 15 человек

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Турции в рамках расследования пожара на горном курорте Карталкая, унесшего жизни 78 человек, арестованы 15 подозреваемых, среди них - владелец, руководство отеля, сообщают местные СМИ.

"По подозрению в причастности к пожару, который произошел 21 января в отеле Grand Kartal Hotel 4* на горнолыжном курорте Карталкая, арестованы 15 человек, среди них - владелец, директор, управляющий отелем, его сотрудники, вице-мэр провинции Болу, глава местного пожарного департамента", - говорится в сообщении.

Курорт расположен в провинции Болу на западе Турции в 300 км от Стамбула. Деревянное здание отеля Grand Kartal было построено в 1999 году, в нем 12 этажей и 161 номер на 350 мест. Пожар начался около 3:30 утра на кухне отеля после возгорания гриля и неудачной попытки персонала потушить его водой, которая привела к распространению огня. Пламя охватило весь отель примерно за полчаса. Люди на верхних этажах пытались выбраться из окон на связанных простынях, некоторые погибли, выпрыгнув из окон.

В отеле проживали 238 человек - высокая загрузка связана с тем, что на вторую половину января в Турции приходятся детские школьные каникулы, в отеле было много семей с детьми, приехавших из Стамбула и Анкары. Власти сначала сообщили о 66 жертвах, в итоге их число выросло до 78, включая 20 детей. Погибли целые семьи. Пострадал 51 человек. Поисково-спасательная операция заняла 36 часов.

Ситуацию усугубило то, что на самом курорте, где расположены четыре отеля, нет пожарной части, а ближайшая находится почти в 30 км от него.

Как выяснилось в ходе расследования трагедии, в отеле практически не было системы противопожарной безопасности. Сертификат пожарной безопасности был выдан отелю в 2007 году. В декабре 2024 года в нем прошла проверка, которая показала, что система пожарной сигнализации неисправна, не хватает оборудования для пожаротушения, не установлены датчики дыма, не работают двери аварийных выходов. По законам Турции, ответственность за проверку отелей на соблюдение норм безопасности лежит на министерстве культуры и туризма.

Как рассказали постояльцы отеля, которым удалось спастись, они не слышали никаких сигналов тревоги, в отеле фактически не было пожарных выходов и аварийных лестниц, по которым можно было бы выбраться из здания.

22 января в Турции был объявлен национальный траур. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все виновные в трагедии понесут наказание.

Турция Карталкая
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