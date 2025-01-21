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Эрдоган объявил однодневный траур из-за пожара на горнолыжном курорте

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил среду днем национального траура в связи с пожаром в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу, унесшим жизни не менее 66 человек, сообщает во вторник Daily Sabah.

Кроме того, турецкий лидер пообещал привлечь к ответственности всех, кто причастен к произошедшему.

Возгорание произошло на четвертом этаже 11-этажного отеля рано утром во вторник. В результате пожара погибли по меньшей мере 66 человек, еще 51 человек получил травмы. На момент пожара в гостинице проживали 234 постояльца. Власти начали расследование.

Горнолыжный курорт Карталкая, расположенный на вершине гор Кёроглу, является популярным местом зимнего отдыха. Он расположен примерно в 40 км от города Болу и в 270 км от Стамбула.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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