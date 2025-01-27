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СК Белоруссии сообщил об идентификации 365 участников акций протеста за рубежом

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Белорусский Следственный комитет заявил об идентификации 365 участников акций протеста за рубежом в день президентских выборов в Белоруссии и приобщил данную информацию к материалам уголовного дела.

"Несмотря на повышенные меры конспирации из общего количества участников (581 человек) идентифицированы 365 персонажей, принявших участие в сборищах в различных городах. Среди них: Вроцлав - 11, Варшава - 203, Белосток - 18, Вильнюс - 29, Нью-Йорк - 39, Прага - 11 и другие", - говорится в сообщении СК.

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По версии следствия, 26 января текущего года "для имитации поддержки экстремистских ячеек, находящихся в бегах, в различных странах были организованны малочисленные уличные акции". Основными целями проведения данных мероприятий называется попытка продемонстрировать "состоятельность" руководства группами "беглых", дискредитация Белоруссии на международной арене, вмешательство в избирательный процесс и срыв электоральной кампании.

"В настоящее время рамках расследования уголовного дела их деятельность задокументирована, и принято решение о привлечении фигурантов к уголовной ответственности, в том числе в порядке специального производства. Проверяется наличие у них имущества и недвижимости на территории Беларуси, в том числе зарегистрированного на иных лиц", - говорится в сообщении СК.

Белоруссия
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